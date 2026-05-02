Andreeva-Kostyuk oggi, WTA Madrid 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Il WTA 1000 di Madrid è arrivato all’ultimo atto ed è una finale decisamente a sorpresa. Da una parte della rete ci sarà la russa Mirra Andreeva e dall’altra ci sarà l’ucraina Marta Kostyuk, rispettivamente la testa di serie numero nove e ventisei.

Andreeva si conferma in un ottimo momento di forma, visto che era reduce dall’ottima apparizione al torneo di Stoccarda (semifinale). Si tratterebbe del terzo 1000 vinto in carriera, il primo sulla terra, dopo i due conquistati l’anno scorso a Dubai ed Indian Wells.

Anche Kostyuk è in striscia positiva, avendo vinto l’ultimo torneo giocato prima di Madrid, quello di Rouen. Questa è sicuramente la finale più importante della carriera per l’ucraina, che mai si era spinta così avanti in un 1000.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Mirra Andreeva-Marta Kostyuk, valevole per la finale del WTA 1000 di Madrid. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Tennis e SuperTennis.

CALENDARIO FINALE WTA MADRID 2026

Sabato 2 Maggio

Non prima delle 17.00 Mirra Andreeva (Rus) – Marta Kostyuk (Ukr) – Diretta TV Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

In precedenza

Andreozzi/Guinard – Heliovaara/Patten

PROGRAMMA FINALE WTA MADRID: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix