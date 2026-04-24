WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata Grant

Si sono delineati anche i sedicesimi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Dopo la bella vittoria all’esordio, Tyra Caterina Grant esce di scena, ma è stata comunque una buona prestazione quella della giovane azzurra, sconfitta in due set dalla rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. Per Cirstea ci sarà ora la sfida con l’americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, che ha debuttato sulla terra rossa spagnola, superando la francese Leolia Jeanjean nettamente per 6-3 6-0.

Inizio di torneo soffertissimo per Elena Rybakina, fresca vincitrice del torneo di Stoccarda. La kazaka, numero due del seeding, ha concesso un set alla rumena Elena Gabriela Ruse, andando a vincere in rimonta per 4-6 6-3 7-5 dopo due ore e mezza di gioco. Per Rybakina ci sarà ora la sfida con la cinese Qinwen Zheng, che ha sconfitto anche lei in rimonta l’americana Sofia Kenin per 1-6 6-3 6-3.

Buona la prima per l’americana Jessica Pegula, quinta testa di serie. La statunitense ha superato con un duplice 6-4 la britannica Katie Boulter ed ora se la vedrà con l’ucraina Marta Kostyuk, che ha sconfitto la kazaka Yulia Putintseva per 6-3 6-1. Esce di scena, invece, subito la canadese Victoria Mboko, che si è arresa in due set ad una eccellente Caty McNally, capace di imporsi 6-4 6-1. Ora la statunitense affronterà la ceca Katerina Siniakova , dopo che quest’ultima ha battuto la russa Anna Blinkova per 6-2 6-2.

Si qualifica anche la ceca Linda Noskova, che ha vinto agevolmente contro la colombiana Camila Arango ed ora se la vedrà con la russa Liudmila Samsonova, che ha dominato contro l’indonesiana Janice Tjen per 6-2 6-1. Il ritiro di Madison Keys ha permesso all’austriaca Anastasia Potapova di entrare come lucky loser in tabellone e ha subito sfruttato l’occasione, battendo la cinese Shuai Zhang per 6-3 6-1. Potapova adesso se la vedrà con la lettone Jelena Ostapenko, che ha superato la svizzera Simona Waltert per 6-2 7-5.

RISULTATI WTA MADRID 2026 (24 APRILE)

Sierra (Arg) b. Frech (Pol) 6-2 6-4

Pliskova (Cze) b. Sakkari (Gre) 6-4 7-6

Potapova (Aut) b. Zhang (Chn) 6-3 6-1

Zheng (Chn) b. Kenin (Usa) 1-6 6-3 6-3

Sonmez (Tur) b. Bucsa (Esp) 6-1 6-7 6-2

Samsonova (Rus) b. Tjen (Ina) 6-2 6-1

Mertens (Bel) b. Eala (Phi) 6-2 6-1

Rybakina (Kaz) b. Ruse (Rou) 4-6 6-3 7-5

Ostapenko (Lat) b. Waltert (Sui) 6-2 7-5

Cirstea (Rou) b. Grant (Ita) 6-2 7-6

Noskova (Cze) b. Arango (Col) 6-3 6-2

Kostyuk (Ukr) b. Putintseva (Kaz) 6-1 6-3

Siniakova (Cze) b. Blinkova (Rus) 6-2 6-2

Gauff (Usa) b. Jeanjean (Fra) 6-3 6-0

McNally (Usa) b. Mboko (Can) 6-4 6-1

Pegula (Usa) b. Boulter (Gbr) 6-4 6-4