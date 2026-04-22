Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming

Oggi, mercoledì 22 aprile, Tyra Grant affronterà la francese Elsa Jacquemot nella sfida valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid. La giocatrice tricolore, per la prima volta in carriera, si è guadagnata l’ingresso nel main draw del prestigioso torneo alla Caja Magica. Un risultato importante per la classe 2008 nostrana, che sta cercando di trovare una sua dimensione nel circuito.

Una grande colpitrice di palla Grant, che tanto deve ancora migliorare in termini di mobilità sul campo. Dei miglioramenti, però, stanno emergendo nell’ultimo periodo, come dimostrato dalla vittoria nel torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, una decina di giorni fa.

La sfida contro la francese sarà un ulteriore banco di prova per Tyra, al cospetto di una giocatrice che ha maggior esperienza di lei nel circuito. La 18enne italo-americana vorrà mettere in mostra il proprio talento, facendo leva sulla propria pesantezza di palla, magari puntando anche all’effetto a sorpresa dal momento che Jacquemot potrebbe conoscerla non così bene.

La partita tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid, andrà in scena quest’oggi, mercoledì 22 aprile. La sfida sarà la quarta e ultima sul campo-8, il cui programma inizierà dalle 13:30. Bisognerà quindi attendere per vedere Tyra in campo. La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) e da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

DOVE VEDERE IN TV GRANT-JACQUEMOT WTA MADRID 2026

Mercoledì 22 aprile

Court 8 – ore 13:30

Alycia Parks USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Anhelina Kalinina UKR vs Kamilla Rakhimova UZB

Oksana Selekhmeteva RUS vs Leolia Jeanjean FRA

Elsa Jacquemot FRA vs Tyra Caterina Grant ITA

PROGRAMMA GRANT-JACQUEMOT WTA MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD; Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport