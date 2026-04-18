WEC, Riccardo Pera prova a ripetere la stagione perfetta

Riccardo Pera sarà uno dei protagonisti della classe LMGT3 all’interno del FIA World Endurance Championship. Il pilota toscano riparte dal titolo ottenuto lo scorso novembre al volante della Porsche n. 92 Manthey insieme a Richard Lietz ed a Ryan Hardwick.

Il nostro connazionale è riuscito ad imporsi con l’austriaco e l’americano grazie anche all’acuto nella leggendaria 24h Le Mans. Dopo l’acuto di Imola ed i punti ottenuti in Francia la Porsche n. 92 è sempre stata in controllo della classifica generale, abile a respingere il ritorno della Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di Alessio Rovera.

Pera è quindi riuscito a chiudere nel 2025 la stagione perfetta con l’affermazione a Le Mans e nella classifica del Mondiale. Il 26enne tornerà in azione nuovamente con Manthey e con Lietz oltre al bronze driver Yasser Shahin.

Hardwick, impegnato principalmente in North America quest’anno nelle prove della Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, cede il posto all’imprenditore australiano, in pista nel FIA WEC 2025 con una delle BMW M4 GT3 EVO di WRT.

Per Shahin non si tratta della prima volta con Porsche e Manthey, ma di un vero e proprio ritorno dopo il successo a Le Mans nel 2024 in compagnia dell’olandese Morris Schuring e del già citato Lietz.

Riccardo Pera avrà un 2026 ricco di impegni: oltre al FIA WEC è infatti prevista la partecipazione alle prove di durata dell’IMSA (con Hardwick/Lietz ed una 992 GT3-R EVO di Manthey in GTD) e all’intero GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Settimana scorsa l’italiano ha infatti corso la 1000km Le Castellet nella serie continentale di SRO nella specifica classe Bronze con una Porsche schierata da Rutronik Racing. Durante il periodo invernale invece, oltre alla partecipazione alla Rolex 24, il n. 92 del FIA WEC ha corso l’Asian Le Mans Series sempre all’interno della classe GT (Manthey Porsche).