24 Ore Le Mans, Mark Cavendish starter dell’edizione 2026

Mark Cavendish sventolerà la bandiera francese alla partenza della prossima 24 Ore Le Mans, in programma sabato 13 giugno alle ore 16.00. L’ex ciclista, trentacinque volte vincitore di tappa nel Tour de France, prende il testimone da Roger Federer, scelto dall’Automobile Club de l’Ouest lo scorso anno.

Negli ultimi anni oltre all’ex tennista il ruolo di starter è stato affidato anche a Zinédine Zidane e LeBron James, rispettivamente nel 2024 e nel 2025.

L’atleta, nomigliato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2024, ha dichiarato in una nota: “Io e la Francia abbiamo una lunga storia. Il Tour mi ha insegnato tutto quello che conosco sul dolore, la gloria ed il superamento dei propri limiti. Alcune competizioni trascendono la loro disciplina; appartengono a tutti gli appassionati di sport, ovunque si trovino. La 24 Ore di Le Mans è una di queste. È un tempio dello sport e non vedo l’ora di vivere la partenza dall’interno”.

Ricordiamo che la terza tappa del FIA World Endurance Championship inizierà come da tradizione una settimana prima con il Pesage in centro città ed il ‘test day’. Ferrari insegue il quarto successo consecutivo dopo il risultato dello scorso anno con la 499P n. 83 AF Corse di Phil Hanson, Yifei Ye e Robert Kubica.