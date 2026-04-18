WEC, prima volta in gara a Imola per la Genesis

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola accoglie il debutto assoluto di Genesis Magma Racing nel mondo delle corse. Il marchio di lusso di Hyundai si prepara per unirsi alla classe regina del Mondiale Endurance, un impegno fortemente voluto dal team principal Cyril Abiteboul.

Genesis ha iniziato il proprio cammino verso il FIA WEC e la 24h Le Mans del prossimo giugno lo scorso anno. L’auto ha debuttato a Le Castellet ad agosto, il tracciato di ‘casa’ vista la vicinanza con la base di IDEC Sport e di ORECA.

Entrambe le strutture hanno infatti il proprio quartier generale a Signes, località adiacente al Circuit Paul Ricard che intitola anche la curva che segue il lunghissimo rettilineo ‘Mistral’. IDEC è stata scelta da Genesis per creare il gruppo di piloti ed avvicinarsi al panorama delle competizioni di durata, mentre ORECA è stata scelta come telaista per assemblare il nuovissimo prototipo.

La GMR-001 avrà quindi lo stesso telaio scelto da Acura, Alpine e Ford (ingresso 2027). Inedito invece il motore: un propulsore V8 bi-turbo da 3,2 litri derivato dalla soluzione 1.6 turbo utilizzato da Hyundai Motorsport per gareggiare nel FIA World Rally Championship.

Sei i piloti che presenzieranno nel FIA WEC, mentre l’ex campionessa della W Series Jamie Chadwick svolgerà un lavoro di ‘pilota di riserva’ oltre al confermato programma in LMP2 nell’European Le Mans Series accanto al tedesco Laurents Horr ed al nostro Valerio Rinicella.

I titolari sono tutti d’esperienza ad eccezione di Matthys Jaubert, assoluto protagonista nell’ultima edizione dell’ELMS con Chadwick e Daniel Juncadella. L’equipaggio si è imposto in tre dei sei eventi in programma riuscendo a sfiorare il titolo nella finale di Portimao.

Juncadella, ex pilota Mercedes e Corvette Racing, debutta come il francese in Hypercar nel Mondiale. Con loro il plurivincitore della 24h Le Mans André Lotterer ed il campione 2025 IMSA WeatherTech SportsCar Championship Mathieu Jaminet, entrambi provenienti da Porsche Motorsport.

Gli altri due sono Paul-Loup Chatin e Pipo Derani, rispettivamente ex Alpine e General Motors. Il primo si sposta dopo aver corso con l’A424 nel Mondiale riuscendo a primeggiare nella 6h Fuji, mentre il brasiliano ha fatto la differenza negli ultimi anni con Cadillac Racing in IMSA (due titoli assoluti, una 24h Daytona ed una 12h Sebring).