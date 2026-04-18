WEC, Toyota riparte da Imola con tutto nuovo

Oltre al nome, da GR010 a TR010, sono tante le novità che porterà Toyota nell’edizione 2026 del FIA World Endurance Championship. Il marchio giapponese prova sin da subito a rifarsi dopo aver ottenuto un solo successo durante l’ultima stagione agonistica.

Il brand nipponico si è imposto lo scorso anno esclusivamente nella 8h del Bahrain. Nelle altre sfide sono state tante le difficoltà incontrate dai due equipaggi, completamente confermati in termini di piloti.

Di conseguenza Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway guideranno l’auto n. 7, mentre Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi sono pronti per affrontare le otto prove della stagione con la gemella n. 8.

Toyota è il costruttore che ha vinto più volte nell’era Hypercar del FIA WEC. Finalmente è stato previsto un importante update per il prototipo asiatico, apparentemente sempre uguale durante le ultime stagioni.

L’aereodinamica è stata rivista così come le linee dell’auto che ora ricorda molto di più anche i modelli ‘stradali’ di Toyota. Sono state introdotte nuove prese d’aria sopra i passaruota e delle modifiche sono state effettuate anche nel retro coinvolgendo ala e diffusore.

David Floury, team principal di Toyota, ha affermato ai media presenti a Imola, tra cui OA Sport: “Dopo il Prologo è difficile capire la reale condizione dei rivali. Ferrari è stata competitiva sin da subito e questo non è una sorpresa. Resta complicato in ogni caso capire i reali valori in campo senza analizzare molto ogni aspetto. Dobbiamo restare concentrati sul resto del weekend e sinceramente non ci siamo soffermati molto su questa corsa. La nostra attenzione si è concentrata su altro a partire dalle gomme, abbiamo effettuato solo tre giorni con le nuove mescole di Michelin a differenza di alcuni nostri rivali che hanno già effettuato due weekend di gara”.