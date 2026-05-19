24 Ore Le Mans, Alex Lynn non correrà a Le Mans. Cadillac chiama Delétraz

Alex Lynn non parteciperà alla 94ma edizione della 24h Le Mans, prova valida per il FIA World Endurance Championship che commenteremo ad inizio giugno. Il britannico avrebbe dovuto tornare al volante della Cadillac V-Series. R n. 12 Hertz Team JOTA dopo aver completato un’operazione al collo.

L’intervento non è ancora stato effettuato e di conseguenza l’inglese non sarà della partita. L’autore dell’ultima pole sul ‘Circuit de la Sarthe’ cede il posto a Louis Delétraz, elvetico che corre con General Motors nella classe regina dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L’ex campione dell’European Le Mans Series e della 24h Le Mans, in entrambi i casi in LMP2, avrebbe dovuto correre in Francia in LMP2 con l’ORECA 07 Gibson n. 99 AO Racing con Dane Cameron e PJ Hyett. In sostituzione del figlio dell’ex pilota F1 Jean-Denis Delétraz ritrovermo l’australiano James Allen, sempre presente negli ultimi anni in LMP2 principalmente in ELMS.

Ricordiamo che Cadillac è l’unico marchio insieme a Ferrari ad avere tre auto nella classe regina della 24h Le Mans. Oltre alle due di Hertz Team JOTA ritroveremo anche la V-Series.R n. 101 americana di Wayne Taylor Racing.