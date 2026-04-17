WEC, 6h Imola: AF Corse Ferrari subito in vetta nella FP1

Ferrari si conferma in vetta alla classifica nella prima sessione ufficiale del FIA World Endurance Championship 2026. La 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica ha fatto la differenza riuscendo a precedere di soli 23 millesimi la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco.

Il marchio di Maranello, dopo aver monopolizzato la scena nel Prologue, si conferma nella parte alta della graduatoria. Le condizioni sono in ogni caso differenti rispetto a due giorni fa, il sole splende sulle rive del Santerno e la condizione non dovrebbe cambiare fino alla gara.

Le due Ferrari hanno regolato la 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi, la Cadillac n. 12 di Will Stevens e la Peugeot n. 94 affidata a Malthe Jakobsen. Seguono nell’ordine la seconda Peugeot (n. 93), la Toyota n. 8, l’Alpine n. 35, la BMW n. 15 e la BMW n. 20.

Tutte le auto, compresa l’Aston Martin n. 009 incidentata durante il Prologue, hanno preso parte al turno di prove libere. Da segnalare durante i 90 minuti una sola neutralizzazione: un breve FCY per un problema alla McLaren n. 10 Garage 59 ed alla BMW n. 32 Team WRT.

Parentesi doverosa per la categoria LMGT3. La Chevy Corvette n. 34 TF Sport di Charlie Eastwood ha firmato il best lap battendo la McLaren n. 58 Garage 59 di Finn Gehrsitz e l’Aston Martin n. 27 Heart of Racing di Mattia Drudi.

Oggi pomeriggio la FP2, domani FP3 e qualifiche.