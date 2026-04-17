WEC, Alpine sale in vetta nella FP2 della 6h Imola

Alpine si impone per la prima volta sul resto della concorrenza durante la seconda sessione di prove libere della 6h Imola, opening round del FIA World Endurance Championship 2026. Charles Milesi svetta negli ultimi novanta minuti della giornata la Toyota n. 7 e la Ferrari n. 50.

Per la prima volta una Ferrari non si colloca nella prima posizione con nessuna delle proprie 499P, privata oppure ufficiali. La Rossa n. 51 si è attestata alle spalle della Peugeot n. 94 e della BMW n. 20.

7mo posto per la Ferrari n. 83 AF Corse leader in mattinata con Robert Kubica. La vettura di Amato Ferrari ha controllato l’Aston n. 007, l’Alpine n. 36 e la Toyota n. 8 al termine di un turno che non ha avuto nessuna interruzione.

In GT sorride per la prima volta Aston Martin con la Vantage n. 23 di Kobe Pauwels. Il rookie di Heart of Racing ha battuto negli ultimi minuti il riferimento della Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP Hadrien David.

Domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 13.00.