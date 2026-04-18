WEC, nuova livrea e line-up aggiornate per provare finalmente a vincere

Il FIA World Endurance Championship inizia da Imola e si prepara per riaccogliere la Peugeot 9X8. A due anni dall’aggiornamento completo della propria auto, presentata sulle rive del Santerno sotto la pioggia nell’aprile, i francesi sono più che mai determinati a cogliere finalmente la prima affermazione nel Mondiale Endurance.

Per il 2026 non sono previsti particolari update all’auto, ma sono da segnalare alcuni cambi nella line-up dei piloti. L’ex campione di FIA F2 Theo Porchaire è infatti pronto per correre a tempo pieno oltre all’ex campione SUPER GT Nick Cassidy.

Il francese ed il neozelandese si uniscono rispettivamente a Loïc Duval/Malthe Jakobsen (n. 94) ed a Stoffel Vandoorne/Paul Di Resta (n. 95). Manca all’appello Jean-Eric Vergne, impegnato principalmente con Citroen quest’anno nel Mondiale di Formula E.

Peugeot non ha mai vinto con la 9X8 ad oggi, lo scorso anno sono però arrivati dei positivi segnali soprattutto nella seconda metà del campionato. Il marchio legato a Stellantis ha sfiorato il successo in occasione della 6h del Fuji, corsa poi vinta da Alpine solamente nel finale.

Peugeot, tre volte a segno nella storia della leggendaria 24h Le Mans, ha speso tante risorse negli ultimi anni per modificare completamente un progetto ‘alternativo’, un prototipo originariamente nato senza l’ala posteriore.