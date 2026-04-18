24 Ore di Le Mans
WEC, Ferrari torna a dettare il passo nella FP3 di Imola
Antonio Fuoco riporta Ferrari in testa alla classifica assoluta al termine della terza ed ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship. La 499P n. 50 ha fatto la differenza in 1.30.370 con tre decimi di scarto nei confronti della gemella n. 51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado.
L’Alpine n. 35, protagonista ieri nella FP2, ha tenuto testa alla Ferrari 499P n. 83 AF Corse alla Toyota n. 7 ed alla Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA al termine di un turno che non ha visto nessuna interruzione a differenza di quanto accaduto ieri.
Presenti nella Top10 nell’ordine anche la Toyota n. 8, la Cadillac n. 38, la BMW n. 15 e la Peugeot n. 94, mentre dobbiamo scendere qualche posizione per trovare le due Aston Martin e le due nuovissime Genesis.
In LMGT3 ottimo passo per l’Aston Martin Vantage GT3 EVO n. 27 Heart of Racing di Mattia Drudi. Il pilota romagnolo ha regolato per soli 25 millesimi la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Jonny Edgar.