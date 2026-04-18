WEC, dopo la prima vittoria Cadillac cerca il primo trofeo

Oltre a Ferrari ed a Toyota l’attenzione deve necessariamente anche essere su Cadillac, nuovamente in azione nel FIA World Endurance Championship con due unità schierate da Hertz Team JOTA. Secondo anno con il brand americano per la compagine inglese che nel 2023 aveva esordito nella top class con una Porsche 963.

Cadillac ha lavorato durante l’inverno aggiornando la propria V-Series.R. Gli americani hanno studiato delle nuove soluzioni aerodinamiche, nel particolare è stata aggiornata l’area posteriore dell’auto. Per quest’anno non sono ancora arrivati successi, ma il secondo posto di Daytona ed il terzo di Sebring.

I risultati dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ottenuti sempre con la Cadillac n. 31 Whelen Engineering, potrebbero essere confermati nel Mondiale. General Motors vanta ad oggi una gioia in tre stagioni, risultato ottenuto a San Paolo lo scorso giugno dopo una splendida pole position.

Hertz JOTA Cadillac insegue quindi il primo titolo nella propria storia nel Mondiale. Le possibilità ci sono per una vettura che appare competitiva in ogni tracciato, storicamente l’unico impianto ‘indigesto’ è stato proprio quello che sorge sulle rive del Santerno.

A differenza del 2025 non ci sarà più Jenson Button, al suo posto troveremo Jack Aitken. L’inglese guiderà la Cadillac n. 38 con Sébastien Bourdais ed Earl Bamber, assente in pista a Imola per la concomitanza con la prova IMSA WTSC in California a Long Beach.

La gemella n. 12 vedrà invece ancora una volta Norman Nato/Will Stevens, indiscussi padroni della scena a Interlagos nell’estate dello scorso anno. Anche Alex Lynn sarà della partita, ma solo a partire da Le Mans: il britannico ha infatti dovuto effettuare un’operazione al collo negli scorsi giorni.

Ricordiamo che Cadillac ha vinto il campionato IMSA nel 2023 ed è l’unico prototipo presente in Hypercar ad aver corso a tutte le competizioni tra North America e FIA WEC. Il primato era condiviso fino alla 8h del Bahrain con Porsche Motorsport che da quest’anno ha deciso di impegnarsi esclusivamente negli USA.