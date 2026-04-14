WEC, 6h Imola: il Mondiale inizia con la ‘Festa Ferrari’

Una nuova stagione del FIA World Endurance Championship è pronta per iniziare dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Hypercar e LMGT3 sono attese in pista per la prima delle otto competizioni previste, un lungo percorso che si concluderà a novembre in Bahrain.

Domenica si svolgerà la terza edizione della prova da sei ore sulle rive del Santerno, presente dal 2024 al posto di Monza. La pista lombarda ha ceduto il testimone all’impianto imolese dopo aver ospitato tre eventi (2021-2022-2023).

Nel 2024 vinse la Toyota di Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nick De Vries approfittando di una corsa segnata dalla pioggia che ha cambiato le carte in tavola. Nel 2025 si impose invece la Ferrari con la 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

La Rossa proverà a ripetere quanto fatto lo scorso anno ed a guadagnare i primi pesanti punti nella classifica piloti e costruttori. Dodici mesi fa la 499P citata vinse di forza in casa prima di ripetersi a Spa-Francorchamps, due risultati fondamentali per la conquista del titolo iridato.

Imola segnerà il debutto assoluto per Genesis con l’inedita GMR-001. Il marchio coreano che ha scelto ORECA per creare il proprio prototipo farà affidamento su André Lotterer/Pipo Derani/Matthys Jaubert (n. 17) e Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella (n. 19).

BMW e Porsche si sono invece distinte in LMGT3 nel 2024 e nel 2025. Da segnalare in merito la gioia di WRT BMW e Manthey Porsche, rispettivamente con Augusto Farfus/Darren Leung/Sean Gelael e Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz.

In attesa delle prove libere di venerdì, si svolgerà oggi, martedì 14 aprile dalle 9.00, il Prologo, test collettivo originariamente previsto in Medio Oriente.