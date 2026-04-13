WEC, non solo Hypercar! Porsche per il tris in LMGT3, Ferrari ci riprova

Come sempre, oltre alle Hypercar, troveremo 18 LMGT3 nel FIA World Endurance Championship 2026, le stesse della passata stagione. Anche in questa categoria ci sono delle novità rispetto alla passata stagione, in termini di equipaggi e soprattutto di vetture. Citiamo infatti la presenza della Ferrari 296 GT3 EVO, della Porsche 992 GT3-R EVO e la Ford Mustang GT3 EVO.

Ferrari è di fatto l’unica casa che con AF Corse non ha cambiato le line-up rispetto al 2025. Con la n. 21, seconda classificata nel Mondiale e nella 24h Le Mans, troveremo quindi François Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera, mentre con la n. 54 Francesco Castellacci/Thomas Flohr/Davide Rigon.

Porsche proverà invece a confermarsi regina dopo due titoli piloti e due affermazioni nella corsa più importante e lunga dell’anno. Con la n. 92 torneranno Richard Lietz e Riccardo Pera, pronti per alternarsi con Yasser Shahin.

Il vincitore della 24h Le Mans 2024 in LMGT3 torna con la compagine di Olaf Manthey dopo aver disputato dodici mesi con una BMW M4 GT3 EVO di WRT. Con la n. 91 spiccano il campione 2025 DTM Ayhancan Güven al debutto. Il turco, rookie del Mondiale, guiderà accanto a James Cottingham e Timur Boguslavskiy.

Il bronze driver inglese è reduce da un 2025 con United McLaren, mentre il russo riparte da Porsche dopo un anno con WRT BMW. La compagine di Vincent Vosse riaccoglie quindi Darren Leung, altro ex volto di United McLaren nel 2025. L’ex campione del British GT Championship e della Bronze Cup del GT World Challenge Europe Powered by AWS cambia casacca e con Augusto Farfus e Sean Gelael ricomporrà l’equipaggio 2023 di WRT con la M4 GT3 EVO n. 32.

La seconda M4 GT3 EVO della compagine che ha la propria base nei pressi di Liegi sarà invece affidata a Anthony McIntosh oltre a Parker Thompson e Dan Harper. Come noto quest’ultima auto, la n. 69, rimpiazza la n. 46 di Valentino Rossi.

Il mosaico dei piloti della classe LMGT3 continua con il debutto di Garage 59 al posto di United Autosports, realtà che ha deciso di ridurre i propri programmi in vista del debutto in Hypercar nel 2027 (sempre con McLaren).

Garage 59 presenta Antares Au/Tom Fleming/Marvin Kirchhöfer (n. 10) e Finn Gehsitz/Benjamin Goethe/Alexander West (n. 58). La squadra in questione debutta nel Mondiale dopo aver militato nelle ultime annate principalmente nel GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Il campione del mondo LMGTE AM Nicky Catsburg torna nel FIA WEC in LMGT3 con la Chevy Corvette n. 33 di TF Sport ritrovando Ben Keating. La coppia guiderà a tempo pieno accanto a Jonny Edgar dopo aver trionfato a Le Mans e nel Mondiale 2023 con l’attuale pilota FIA F2 Nico Varrone.

Purtroppo Keating non sarà al via della 6h di Imola e della 6h Spa-Francorchamps in seguito ad un infortunio in allenamento. Al suo posto avremo quindi il bronze driver Blake McDonald.

Salih Yoluc e Charlie Eastwood sono stati nominati invece con la Corvette n. 34 denominata ‘Racing Team Turkey by TF’. Accanto a loro il bronze driver irlandese, ex volto dell’American Le Mans Series, Peter Dempsey.

Tom van Rompuy cambia quindi casacca dopo due stagioni con TF Sport, il bronze driver belga è atteso con Akkodis ASP Lexus insieme al campione 2025 LMP2 European Le Mans Series Esteban Masson ed al campione 2025 LMP3 Michelin Le Mans Cup Hadrien David. Oltre alla RC F GT3 n. 78 la realtà transalpina avrà anche la gemella n. 87 con José Maria Lopez, Petru Umbrarescu e Clemens Schmid.

L’argentino, il romeno e l’austriaco hanno vinto con Lexus ed Akkodis la 6h San Paolo e la 8h Bahrain 2025. Ricordiamo invece che dovremo attendere ancora una stagione per assistere al debutto dell’inedita Toyota GR GT3.

Menzione finale per l’Aston Martin ed Heart of Racing. Oltre al programma Hypercar, tra FIA WEC ed IMSA WTSC, la struttura di Ian James raddoppia con due Vantage AMR GT3 EVO, una in più rispetto al 2024 ed al 2025. Il già citato titolare del team correrà con la n. 27 in compagnia di Zach Robichon ed il nostro Mattia Drudi, mentre con la gemella n. 23 spiccano Gary Newell, Eduardo Barrichello e Jonny Adam.

Domani il Prologue del FIA WEC a Imola, mentre venerdì le prime prove libere della stagione in vista dell’appuntamento di domenica 19 aprile.