Volley femminile, Chieri si qualifica alla Challenge Cup. Cuneo ko, definite le squadre italiane per l’Europa

Chieri ha sconfitto Cuneo nella finale che ha messo in palio la qualificazione alla Challenge Cup 2026-2027 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Dopo aver perso la finale della CEV Cup (il secondo torneo continentale) contro il Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla, le ragazze di coach Nicola Negro hanno dettato legge nel derby piemontese e si sono imposte con un secco 3-0 (25-23; 25-18; 25-15) di fronte al proprio pubblico.

La Fenera ha saputo recuperare il break di svantaggio nel cuore del primo set (10-12), ha mostrato il braccio di ferro nel finale del parziale deciso in volata e ha poi prevalso in maniera nitida nelle due frazioni successive, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco. Si è completato così il quadro delle squadre italiane qualificate alle prossime Coppe Europee: Conegliano, Milano e Scandicci in Champions League; Novara in CEV Cup; Chieri in Challenge Cup.

Prestazione di spessore da parte di Anastasia Cekulaev (15 punti), Stella Nervini (14) e Anett Németh (10), 9 marcature per Laura Kunzler e 9 per Sara Alberti. Tra le fila di Cuneo le migliori sono state Jessica Rivero (7), Masa Pucelj (10), Agnese Cecconcello (7) e Binto Diop (7). La Serie A1 femminile prosegue con la finale scudetto: Conegliano conduce per 2-0 contro Milano, domenica 19 aprile (ore 18.00) si disputerà la potenzialmente decisiva gara-3 al PalaVerde di Treviso.