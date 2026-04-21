Venus Williams subito eliminata a Madrid da un’americana naturalizzata spagnola

La sfida tra wild card del WTA 1000 di Madrid premia Kaitlin Quevedo, già messasi in mostra in Billie Jean King Cup: la padrona di casa iberica elimina la statunitense Venus Williams con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco ed al secondo turno affronterà l’altra statunitense Hailey Baptiste, numero 30 del seeding.

Nel primo set la spagnola opera il break ai vantaggi nel game d’apertura ed allunga subito sul 2-0. Venus Williams non trova le contromisure e l’iberica vola sul 3-0 pesante, ma nel quarto gioco la statunitense recupera uno dei due break di ritardo. Nel quinto game, però, arriva un altro strappo di Quevedo, che si issa sul 4-1 e poi tiene la battuta, allungando sul 5-1. Nell’ottavo gioco la spagnola recupera da 0-30, infila quattro punti e chiude i conti sul 6-2 dopo 51 minuti.

Nella seconda frazione le parti si invertono, con Venus Williams che opera il break a quindici nel secondo game e si porta sul 3-0 non pesante, andando anche sullo 0-30 in risposta nel quarto gioco. Da quel momento, però, arrivano dodici punti consecutivi della spagnola, che si porta sul 3-3. Quevedo ai vantaggi del settimo game strappa nuovamente la battuta alla statunitense e poi conferma il break a quindici, salendo sul 5-3. Nel decimo gioco Quevedo tiene la battuta a quindici e porta a casa il successo per 6-3 in 51 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio della spagnola, che vince 69 punti contro i 53 della nordamericana, convertendo 5 delle 11 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 4 concesse a Venus Williams. A fare la differenza è la resa con la seconda di servizio, con l’iberica che arriva al 60%, mentre la nordamericana si ferma ad un deficitario 27%.