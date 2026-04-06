Valentin Vacherot e l’amore per il torneo di casa: “Preferirei vincere Montecarlo piuttosto che uno Slam”

La seconda giornata dell’ATP 1000 di Montecarlo 2026 vedrà anche l’esordio del padrone di casa Valentin Vacherot. Il pubblico monegasco è pronto a sostenere il suo campione, per la prima volta in tabellone senza l’aiuto di una Wild Card. Il numero 23 del mondo si è guadagnato pienamente il diritto di giocare il torneo del Principato e con la spinta dei suoi connazionali vuole continuare a stupire.

Già in Australia, a gennaio, Vacherot aveva spiegato cosa vuol dire giocare il torneo di casa e l’importanza che avrebbe vincerlo. “Sceglierei di vincere il torneo di Montecarlo piuttosto che qualsiasi altro Grande Slam”, aveva dichiarato in un podcast in occasione del primo Slam della stagione. Il monegasco nelle dichiarazioni alla stampa degli ultimi giorni ha poi confessato le sue ambizioni.

“Fare il prossimo passo nella mia carriera dipende da me: devo rilassarmi, senza pressioni, puntare alle semifinali, alla finale o al titolo. Perché non farlo questa settimana, in casa? Non tutti i giocatori possono dirlo: uno dei dieci tornei più importanti dell’anno si gioca a casa mia, nel mio club, in un luogo dove sono stato sin da quando avevo 6 o 7 anni. È come se tutto il mondo venisse a casa mia, negli spogliatoi che calpesto ogni giorno, nel parcheggio dove parcheggio ogni giorno… vedo come il club si prepara per un Masters 1000 e mi sento come un bambino, è una follia”, ha concluso il monegasco.