Berrettini/Vavassori agli ottavi a Montecarlo. Ora due specialisti del doppio…

Per Matteo Berrettini e Andrea Vavassori la terza occasione assieme si apre con almeno una partita vinta. I due avevano già giocato assieme nel 2021, e nella seconda delle due evenienze, incredibilmente, si erano trovati davanti Alex de Minaur e Norrie. Pertanto, il caso di vedere di nuovo tutti e quattro in campo, dal Queen’s a Montecarlo, è stato incredibile a dir poco.

Se allora il duo australiano-britannico si era imposto per 6-3 6-4, questa volta è arrivato il successo al match tie-break per i due azzurri, che ora si ritroveranno ad affrontare la sfida di maggior peso assieme: Harri Heliovaara e Henry Patten. Se Vavassori con il finlandese e l’inglese, assieme a Simone Bolelli, ha avuto varie volte modo di confrontarsi, Berrettini mai lo ha fatto.

Resta da capire come sarà impostata la partita dalla coppia che è più abituale, in quello che è uno scenario inedito. Naturalmente, la ragione della situazione nuova è purtroppo legata al fatto che Bolelli ha perso il padre, e comprensibilmente al momento è lontano più che può dai campi.

Berrettini/Vavassori giocheranno, in sostanza, con una coppia che proprio il torinese, assieme a Bolelli, vide lanciarsi per la prima volta. Accadde, infatti, che a Wimbledon 2024 ci fu questo incrocio al primo turno. Gli italiani furono sconfitti, ma Heliovaara/Patten arrivarono a vincere i Championships. Da allora il bilancio è diventato di 2-5, ma l’ultimo ha sorriso con la vittoria del Masters 1000 di Miami.