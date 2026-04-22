Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari deve rintuzzare le imboscate

Il Tour of the Alps si prepara ad affrontare la tappa più lunga, la Laces-Arco di 174,5 km. Giulio Pellizzari sarà subito chiamato ad un’impegnativa difesa del primato in classifica. Il capitano della Red Bull Bora ha guadagnato la maglia di leader della generale vincendo in volata la frazione di ieri, Telfs-Val Martello di 147,5 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00

L’azzurro ha preceduto allo sprint l’olandese Thymen Arensman della INEOS Grenadiers e l’ottimo Mattia Gaffuri del Team Picnic PostNL. Ha chiuso in sesta posizione un Lorenzo Finn decisamente propositivo nella sua condotta di gara. Su un percorso che concederà poco respiro ai corridori in virtù del costante saliscendi che lo caratterizza non mancherà certamente terreno fertile per gli attacchi. La classifica è ancora molto corta e l’occasione per un cambio di scenario può essere a portata di mano.

Come vedere in tv il Tour of the Alps? La terza tappa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD a partire dalle 12:35. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, Eurosport 2 (dalle 12:35 alle 14:30), DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO

Il tempo per tirare il fiato sarà praticamente nullo. I corridori dovranno affrontare un tracciato con due salite e diversi strappi impegnativi che li metteranno a dura prova. Le fatiche di giornata inizieranno con il Passo Castrin, prima categoria di 22,4 km al 5,7%, che rappresenta il punto più alto di questa edizione, a quota 1.586 metri. La discesa successiva allo scollinamento accompagnerà i ciclisti verso Cles e la Val di Non, territorio che sarà attraversato fino ai piedi della salita di Andalo (seconda categoria di 14,4 km al 5,4%), dopo la quale una discesa abbastanza irregolare porterà fino a Ponte Arche. Negli ultimi quaranta chilometri i corridori affronteranno l’ascesa di Passo Ballino e il successivo strappo di Tenno (in cima al quale ci sarà lo sprint con abbuoni). Da lì mancheranno ancora sedici chilometri alla conclusione e quello potrebbe essere il trampolino di lancio per l’attacco decisivo.

FAVORITI

L’interrogativo principale è legato alla scelta strategica della squadra della maglia verde. Con tre uomini tra i primi sei in graduatoria la Red Bull opterà per una linea di condotta prudente, improntata alla difesa del primato, oppure appronterà una strategia che possa permettere a Pellizzari di attaccare per consolidare la propria leadership? Come gestirà la propria gara la INEOS Grenadiers del duo Thymen Arensman-Egan Bernal? Altri rivali temibili da dover tenere nella dovuta considerazione sono gli australiani Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team e Ben O’Connor del Team Jayco AlUla. Nel caso in cui i candidati al successo finale dovessero decidere di non forzare la mano potrebbero, a quel punto, essere favoriti per il successo di giornata corridori bravi in salita e capaci di prevalere nello sprint di un gruppo ristretto come Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Tommaso Dati del Team UKYO, Gabriele Bessega del Team Polti VisitMalta, il monegasco Victor Langellotti della INEOS Grenadiers e il tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling Team.

PROGRAMMA TERZA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2026

Mercoledì 22 aprile – Laces-Arco (174,5 km)

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo: 14.20 circa

DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (dalle 12:35)

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12:35; Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max dalle 12:35 alle 14:30, per abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport