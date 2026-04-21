Giulio Pellizzari in estasi: “Finalmente ho vinto, una delle corse più belle del mondo. Ero un po’ stanco…”

Giornata spettacolare per Giulio Pellizzari, che ha attaccato sulla salita della Val Martello e poi si è imposto in uno sprint ristretto, conquistando la seconda tappa del Tour of the Alps e firmando la seconda vittoria da professionista (lo scorso anno si impose in una frazione della Vuelta di Spagna). Il 22enne marchigiano è balzato anche al comando della classifica generale e ha dato un chiaro segnale, anche in vista del Giro d’Italia che scatterà il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria.

Giulio Pellizzari, che ha ribadito di essere una delle più belle promesse del movimento tricolore e di avere tutte le carte in regola per puntare alla classifica generale nelle corse a tappe, ha espresso la propria soddisfazione al termine della corsa valida anche per la Coppa Italia delle Regioni: “Una giornata folle. Sono venuto qui già due anni fa e sono arrivato terzo come miglior risultato. Lo scorso anno ho fatto secondo come miglior piazzamento e finalmente quest’anno sono riuscito a vincere. Questa secondo me è una delle corse più belle del mondo“.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che ha dedicato il successo al compianto Stefano Casagranda (ex ciclista professionista e papà della fidanzata Andrea, scomparso lo scorso ottobre all’età di 52 anni), ha poi proseguito: “Devo ringraziare i miei compagni, che hanno fatto un lavoro incredibile. Ero un po’ stanco prima dell’ultima salita, non ero sicuro di come stavano le gambe, ma alla fine sono riuscito a vincere, anche per loro”.