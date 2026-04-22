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Cosa si è fatto Lorenzo Finn? Il responso sull’infortunio: una frattura mette a rischio il Giro Next Gen

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5 secondi fa

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Lorenzo Finn
Lorenzo Finn / IPA Sport

Doccia fredda per Lorenzo Finn, caduto e costretto al ritiro nel corso della terza tappa del Tour of the Alps: la Red Bull-Bora-hansgrohe, infatti, ha reso noto l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il corridore, che hanno evidenziato la frattura del polso destro. A rischio la partecipazione al Giro Next Gen.

Le parole della squadra dell’azzurro: “Purtroppo, Lorenzo Finn è stato coinvolto in una caduta di gruppo subito dopo l’inizio della terza tappa del Tour of the Alps. Nel violento impatto, ha subito una frattura al polso. Auguriamo a Lorenzo una rapida guarigione e inviamo i nostri migliori auguri anche a tutti gli altri corridori coinvolti“.

Prima che fosse resa nota l’entità dell’infortunio, anche Giulio Pellizzari aveva rivolto un pensiero al compagno di squadra: “Speriamo che si rimetta, adesso non so bene cosa abbia, ma speriamo che si rimetta presto. Ha già dimostrato quanto va forte, quindi tornerà più forte“.

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