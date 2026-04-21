Giulio Pellizzari si commuove al Tour of the Alps: a chi è rivolta la toccante dedica

Giulio Pellizzari ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps e ha conquistato la maglia di leader della classifica generale in questo evento di livello Pro che serve a scaldare i motori in vista dell’ormai imminente Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria. Una delle grandi promesse del ciclismo tricolore ha attaccato nel cuore della salita di Val Martello, dopo aver mostrato un apparente momento di difficoltà sulle rampe iniziali ed è andato a riprendere il fuggitivo Mattia Gaffuri.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe si è reso protagonista di una bella azione e ha guadagnato del margine sui più immediati inseguitore, ma poco prima del GPM è stato ripreso dall’olandese Thymen Arensman e dal colombiano Egan Bernal, accompagnati da Lorenzo Finn, compagno di squadra di Pellizzari. Ultimi 900 metri in discesa e falsopiano, il 22enne è stato bravissimo a leggere l’allungo di Aleksandar Vlasov e ha poi lanciato un bello sprint, anticipando Arensman e conquistando così il suo secondo successo da professionista.

Al termine della frazione, il talentuoso marchigiano si è commosso e ha dedicato il sigillo odierno alla memoria del compianto Stefano Casagranda, ex ciclistica professionista (dal 1996 al 2004) che ci ha lasciato lo scorso 1° ottobre all’età di 52 anni a causa di un tumore. Il trentino vinse tappe alla Parigi-Nizza, al Giro del Trentino, al Giro di Danimarca, alla Vuelta Castilla y Leon nel corso della sua carriera. Giulio Pellizzari è legato a Stefano perché è fidanzato con Andrea Casagranda, la figlia del compianto a cui ha dedicato l’affermazione odierna.