Giulio Pellizzari: “Dispiace per Finn: tornerà più forte. Guardo a domani con ottimismo”

Giulio Pellizzari ha mantenuto la maglia di leader al termine della terza tappa del Tour of the Alps 2026: l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che quest’oggi ha perso Lorenzo Finn, coinvolto in una caduta e costretto al ritiro, si è ben comportato in una frazione insidiosa.

Le impressioni a caldo dell’azzurro subito dopo il traguardo: “Una giornata piuttosto impegnativa, una partenza dura, purtroppo abbiamo perso un compagno, Lorenzo Finn, che si è ritirato. Speriamo che non sia niente di grave (frattura di un polso, ndr). Guardiamo a domani positivi“.

Un pensiero per il compagno di squadra, ricoverato in ospedale dopo la caduta odierna: “Speriamo che si rimetta, adesso non so bene cosa abbia, ma speriamo che si rimetta presto. Ha già dimostrato quanto va forte, quindi tornerà più forte“.