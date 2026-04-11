Tiro a segno
Tiro a segno, Massimo Spinella sfiora il successo nella pistola automatica a Granada
Arriva il primo podio per l’Italia a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: Massimo Spinella chiude alla piazza d’onore nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile, superato soltanto dal cinese Yang Yuhao.
Nel nuovo format della finale a otto, il duello conclusivo premia il cinese Yang Yuhao, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera per 31-30 l’azzurro Massimo Spinella, che conquista così il secondo posto. Per il cinese ci sono anche il record del mondo assoluto eguagliato e quello della categoria junior.
Completa il podio il transalpino Jean Quiquampoix, escluso al terzo posto ad una serie dal termine con 27/35, che precede il connazionale Clement Bessaguet, quarto con 21/30. Quinta posizione per il kazako Nikita Chiryukin, eliminato a quota 18/25, mentre si classifica sesto il ceco Matej Rampula, sesto con 14/20.
I primi due atleti a dover abbandonare la finale sono il tedesco Emanuel Mueller ed il cinese He Shiyu, rispettivamente settimo ed ottavo, entrambi a quota 10/15. Nelle qualificazioni escono di scena gli altri due azzurri al via: 17° Matteo Mastrovalerio con 577/600 (21x), 22° Riccardo Mazzetti con 576/600 (18x).