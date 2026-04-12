Tiro a segno
Tiro a segno, a Granada nella carabina 3 posizioni maschile vince Zhang Changhong
L’ultima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre ancora nel segno della Cina, con il successo di Zhang Changhong nella carabina 3 posizioni da 50 metri maschile. Sconfitti il transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs e l’altro cinese Liu Yukun. Esce nelle qualificazioni l’unico azzurro al via, Simon Weithaler, 29°.
In finale il cinese Zhang Changhong batte nel duello conclusivo il transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, sconfitto al termine dei 35 colpi regolamentari con lo score di 358.8 a 357.2. Gradino più basso del podio per l’altro cinese Liu Yukun, fuori ad un colpo dal termine con 345.6.
Resta ai piedi del podio il norvegese Jon-Hermann Hegg, eliminato in quarta posizione con 336.2, mentre si ferma a tre colpi dalla conclusione l’elvetico Christoph Duerr, quinto a quota 324.9. Si classifica sesto, invece, l’altro francese Brian Baudouin, fuori con 315.1.
I primi due tiratori ad abbandonare la finale, al termine dei 30 colpi della prima fase, sono l’atleta individuale neutrale Dmitrii Pimenov, settimo con 304.6, ed il kazako Nikita Shakhtorin, ottavo a quota 302.2. Si ferma nelle qualificazioni, infine, l’unico azzurro al via, Simon Weithaler, 29° con 586/600 (31x).