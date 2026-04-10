Succede di tutto nella prima giornata del Rally di Croazia. Sami Pajari comanda su Thierry Neuville

Ha preso il via il Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026 e, per usare un eufemismo, le emozioni non sono mancate. Le strade attorno a Zaule di Liburnia hanno rappresentato un vero e proprio rompicapo per i piloti che, uno dopo l’altro, hanno dovuto far fronte con problemi assortiti, incidenti e uscite di strada. Tra questi limita i danni Adrien Fourmaux, mentre escono subito di classifica l’irlandese Jon Armstrong (Ford Puma Rally), il britannico Elfyn Evans (Toy0ta GR Yaris) e lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) che accusano già ben oltre l’ora di ritardo.

Al comando, invece, troviamo il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) con un margine si vantaggio di 13.7 sul belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e 14.6 sul giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris). Quarta posizione per il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20) a 1:15, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 1:54.

IL RALLY

La giornata ha preso il via con la SS1 Vodice-Brest 1 di 14.12 chilometri con il successo di Elfyn Evans con 8.1 secondi su Sami Pajari, 9.5 su Jon Armstrong e 10.8 su Adrien Fourmaux. Brutte notizie per Oliver Solberg che è protagonista di un incidente, finisce nel bosco ed esce subito di classifica. Secondo impegno di giornata la SS2 Lake Butoniga-Motovun 1 di 13.78 chilometri e di nuovo Elfyn Evans davanti a tutti con 7.7 su Sami Pajari e 8.2 su Thierry Neuville. Foratura per Adrien Fourmaux che perde 1:28. Si è passati, poi, alla SS3 Beram-Cerovije 1 di 23.78 chilometri con Thierry Neuville che beffa per un solo decimo Jon Armstrong, quindi terzo a 0.9 Takamoto Katsuta. Le sorprese proseguono, dato che Elfyn Evans finisce fuori strada e lascia sul terreno minuti pesantissimi. La mattinata si è conclusa con la SS4 Ucka 1 di 11.75 chilometri con Sami Pajari che precede Takamoto Katsuta per 32.0 secondi, mentre è terzo Adrien Fourmaux a 2.9 con Thierry Neuville quarto a 6.0. Altro giro, altri problemi. Questa volta per Jon Armstrong che sbaglia una curva, va a sbattere e, a sua volta, esce di classifica.

Il pomeriggio del Rally di Croazia ha preso il via con la SS5 Vodice-Brest 2 con Sami Pajari che precede Takamoto Katsuta per 1.8, quindi terzo Thierry Neuville a 3.4 mentre è quarto Adrien Fourmaux a 4.1. Si è passati poi alla SS6 Lake Butoniga-Motovun 2 con Thierry Neuville che svetta con 2.9 su Takamoto Katsuta e 4.7 su Sami Pajari. La SS7 Beram-Carovije 2 vede di nuovo il belga della Hyundai davanti a tutti con 1.1 su Sami Pajari e 3.7 su Takamoto Katsuta. Il venerdì croato si è concluso con la SS8 Ucka 2 e il successo di Sami Pajari con 3.6 su Takamoto Katsuta e 7.4 su Thierry Neuville.