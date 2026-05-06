Rally, la tappa del Portogallo potrebbe ufficializzare una corsa a due Evans-Katsuta per il titolo

Prosegue a ritmo serrato il Mondiale rally 2026. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, il calendario proporrà l’attesissimo Rally del Portogallo, sesto appuntamento della stagione, che si snoderà sulle strade sterrate attorno a Matosinshos. Storicamente una delle tappe più emozionanti e ricche di colpi di scena dell’intera stagione.

Stiamo vivendo un campionato che non sta lesinando in fatto di sorprese ed equilibrio. La classifica generale, a sua volta, è quanto mai interessante. Al comando troviamo Elfyn Evans (vittorioso in Svezia) con 101 punti, con appena 2 lunghezze di vantaggio sul nipponico Takamoto Katsuta (dopo i successi in Kenya e Croazia), quindi terzo Sami Pajari con 72 punti, quarto Oliver Solberg con 68, quindi Adrien Fourmaux quinto con 59, sesto Sebastien Ogier con 58, mentre Thierry Neuville è settimo con 35.

In Portogallo ci attende un appuntamento con tutti i protagonisti pronti a battagliare dato che sarà al via anche Sebastien Ogier. In poche parole ci attende una tappa che potrebbe davvero indirizzare il prosieguo della stagione. Sarà una corsa a due tra Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, oppure da dietro saranno in grado di riaprire i discorsi? Lo scopriremo nel durissimo rally lusitano che prenderà il via nella giornata di giovedì 7 maggio con lo shakedown, quindi si inizierà subito a fare sul serio con tre stage per un complessivo di 37.25 chilometri.

Venerdì 8 maggio i piloti saranno impegnati in ulteriori 96.22 chilometri di prove speciali, quindi sabato 9 maggio si alzerà l’asticella con la bellezza di 145.88 chilometri di prove speciali. Il Rally del Portogallo si concluderà nella giornata di domenica 10 maggio con 65.56 chilometri di prove speciali e il Power Stage conclusivo Faje 2 di 11.18 chilometri.