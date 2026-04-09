Rally
Rally Croazia: Oliver Solberg si impone nello Shakedown, secondo posto per Katsuta
Comincia nel segno di Oliver Solberg il Rally Croazia 2026. Il pilota nordico, già vincitore della prova di Montecarlo, si è infatti imposto nello Shakedown di 3.44 km, dimostrando subito enorme confidenza con l’asfalto dei Balcani, precisamente quello di Sarsoni.
Nonostante alcuni fuoriprogramma scaturiti alla sicurezza di posizionamento di alcuni spettatori, lo svedese in forza alla Toyota Racing ha fermato il cronometro a 2:17.7 nel primo segment,o precedendo così il nipponico Tokamoto Katsuta (anche lui Toyota), il quale è apparso particolarmente brillante nel terzo giro, chiuso in 2:18.1.
Non lontano poi Thierry Neuville (Hyundai), terzo a 2:19.5 (prima run) davanti al britannico Elfyn Evans (Toyota), quarto con 2:19.9 raccolti nella terza uscita. Ha chiuso la top 5 invece Adrien Fourmaux (Hyundai), con 2:19.0 guadagnati nella seconda tranche. Domani, venerdì 10 aprile, sono previsti altri otto segmenti, in cui il meteo potrebbe condizionare non poco l’andamento dell’intera gara.