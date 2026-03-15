Takamoto Katsuta gestisce e vince il Safari Rally Kenya: primo successo per il giapponese

Takamoto Katsuta si è aggiudicato il Rally Safari Kenya, terzo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Sullo sterrato attorno a Nairobi il pilota nipponico ha gestito l’ultima giornata di gare evitando rischi e difendendo il suo ampio margine di vantaggio. Primo successo in carriera per il portacolori della Toyota.

Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) ha chiuso la corsa africana con un margine di vantaggio di 27.4 secondi sul francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20). Terza posizione per il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 4:26, quarta per il suo connazionale Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 6:07. Quinta posizione per l’estone Robert Virves (Skoda Fabia RS) a 11:38. Ampiamente fuori classifica tutti gli altri. Oliver Solberg ((Toyota GR Yaris) chiude a 16.44, Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 17:30, Thierry Neuville (Hyundai i20) a 19:52, infine Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 26:20.

A questo punto la classifica generale vede ancora al comando Elfyn Evans con 66 punti contro i 58 di Oliver Solberg ed i 55 di Takamoto Katsuta. Quarto Adrien Fourmaux con 47.

LA GARA

La domenica del Rally Safari ha preso il via sotto la pioggia con la PS17 Oseregoni 1 di 18.22 chilometri con Sebastien Ogier che precede Oliver Solberg per 3.8 chilometri, mentre è terzo Adrien Fourmaux a 9.4. Quarto Thierry Neuville a 9.8, quinto Elfyn Evans a 13.1 mentre è settimo Takamoto Katsuta a 26.1. Si è passati, poi, alla PS18 Hell’s Gate 1 di 10.48 chilometri con Elfyn Evans che svetta davanti a Oliver Solberg per 3.5 secondi, quindi terzo Sebastien Ogier a 3.7, mentre è quarto Thierry Neuville a 7.5. Quarto Adrien Fourmaux a 7.5 nonostante una foratura alla gomma posteriore sinistra mentre Takamoto Katsuta lascia altri 16.0.

È stata poi la volta della PS19 Oseregoni 2 con Oliver Solberg che precede Sebastien Ogier per 4.4 secondi, quindi terzo Elfyn Evans a 7.2. Takamoto Katsuta lascia altri 37.7, ma ringrazia Adrien Fourmaux che non ne approfitta a pieno dato che chiude sesto a 19.4. L’ultima prova è stata la PS20 Hell’s gate 2 valevole anche come Power Stage. Successo per Oliver Solberg con 2.2 su Sebastien Ogier e 4.5 su Elfyn Evans.