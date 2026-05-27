Rally
Scatta il Rally del Giappone. Il padrone di casa Katsuta punta la vetta di Evans
Prosegue a passi spediti il Mondiale rally 2026. Il campionato WRC si prepara per il Rally del Giappone, settimo appuntamento stagionale che, oltre al suo valore intrinseco, va anche a segnare il passaggio di metà annata. Il momento, quindi, assume un peso specifico davvero notevole.
Il Rally del Giappone che si disputerà sulle strade asfaltate di Toyota, nella prefettura di Aichi, proporrà diverse insidie ai protagonisti che, dopo la tappa portoghese, arrivano con una classifica generale un po’ più definita rispetto alle tappe precedenti. Elfyn Evans comanda con 123 punti contro i 111 di Takamoto Katsuta, quindi terza posizione per Oliver Solberg con 92, quarto Adrien Fourmaux con 79, quinto Sami Pajari con 78, sesto Sebastien Ogier a quota 67, mentre è settimo Thierry Neuville con 65 dopo il successo lusitano.
Il padrone di casa Takamoto Katsuta, ovviamente, cercherà il successo davanti al proprio pubblico per avvicinare ulteriormente la vetta della classifica generale. Elfyn Evans, da questo punto di vista, è ampiamente avvertito. Il programma della corsa nel Paese del Sol Levante scatterà nella giornata di giovedì 28 maggio con lo shakedown, quindi a partire da venerdì 29 maggio si inizierà a fare sul serio. Una giornata da 108.54 chilometri di prove speciali con la Isagami’s Tunnel di 24.29 chilometri da ripetere due volte come fiore all’occhiello.
Sabato 30 maggio si alza ulteriormente l’asticella con altri 120.22 chilometri di prove speciali con la prova speciale Ena di 21.16 chilometri da ripetere due volte come momento clou. Domenica primo giugno, infine, altri 74.06 chilometri di corsa con il Power Stage conclusivo Lake Mikawako di 13.98 che andrà a decidere il vincitore del Rally del Giappone. Attenzione anche alla SS Nukata di 20.49 chilometri, anche in questo caso da vivere in due occasioni.