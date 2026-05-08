Sebastien Ogier in vetta al Rally del Portogallo dopo dieci speciali, ma Neuville è in scia

Tanti colpi di scena ma ancora tutto aperto dopo dieci prove speciali al Rally del Portogallo 2026, valevole come sesto appuntamento stagionale del WRC. Sebastien Ogier ha chiuso il venerdì al comando della graduatoria generale dell’evento lusitano approfittando dell’uscita di strada e della conseguente doppia foratura alla Hyundai di Adrien Fourmaux, ma i primi sei sono racchiusi ancora in meno di 35 secondi.

Il leggendario francese nove volte campione iridato, vincitore dell’ultimo rally alle Canarie ma ancora piuttosto distante dalla leadership del Mondiale, si trova in vetta dopo la seconda tappa dell’appuntamento portoghese alla guida della sua Toyota GR Yaris Rally1 con un margine di 3″7 sulla Hyundai del belga Thierry Neuville e di 15″2 sulla Toyota del finlandese Sami Pajari. Gap minimo anche per le Toyota dello svedese Oliver Solberg e del britannico leader del campionato Elfyn Evans, rispettivamente quarto e quinto a 16″4 e 28″1 da Ogier quando mancano ben tredici speciali alla fine.

Può ancora sperare nel podio e forse nella vittoria finale anche Fourmaux, nonostante il tanto tempo perso nella PS8 dopo le ottime performance del mattino, considerando la sua attuale sesta piazza a 34″3 dalla testa. Da segnalare in chiave lotta Mondiale anche il settimo posto del giapponese Takamoto Katsuta (2° in campionato a -2 da Evans) con Toyota a 50″1 dal compagno di marca Ogier.