LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titolo

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del round robin (gruppo B) dei Mondiali di curling misto 2026. Inizia la difesa del titolo per Stefania Constantini ed Amos Mosane. I due azzurri sono reduci dalla medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Milano-Cortina, e vogliono rimpinguare il loro ricchissimo palmares nella competizione iridata che si terrà a Ginevra (Svizzera).

Mesi post Giochi Olimpici tumultuosi per il curling italiano. Tanti cambiamenti in campo femminile ed in campo maschile. Le uniche certezze sembrano rappresentate dal misto in cui Stefania Constantini ed Amos Mosaner restano punti fermi dopo la seconda medaglia olimpica conquistata sul ghiaccio di Cortina. Il duo italiano difende l’oro ilconquistato lo scorso anno a Fredericton (Canada), quando sconfissero in finale gli scozzesi Jennifer Dodds e Bruce Mouat.

Si partirà contro la Cechia di Petra Klimova e Lukas Klima. Azzurri inseriti nel girone B di cui fanno parte anche Canada, Finlandia, Ungheria, Corea del Sud, Scozia, Svizzera e Stati Uniti d’America. Servirà mettere subito fieno in cascina in vista degli impegni contro le compagini ben più quotate di quella boema. Rivali che giungono sul ghiaccio elvetico con numerose novità. Coppia completamente nuova per la Scozia, non ci saranno i fratelli Wrana, vincitori dell’oro olimpico per la Svezia. Cambia anche il tandem americano, occasione dunque per i confermatissimi italiani.

Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del round robin dei Mondiali di curling misto 2026, inizierà alle 14.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri.