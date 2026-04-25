LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si infiamma la sfida tra Bezzecchi, Marquez e Martin

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato dell’Andalusia, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione nelle qualifiche nella Sprint Race.

Si è tornati a competere dopo una lunga pausa, primo round nel Vecchio Continente. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà anche sul tortuoso tracciato iberico, dove conta tantissimo avere tanta velocità in percorrenza di curva.

A Noale, finora, hanno messo in mostra il miglior pacchetto e i piloti si sono dimostrati all’altezza della situazione. Martin sta trovando la propria continuità di rendimento, mentre il romagnolo è in serie nelle gare domenicali dal cinque round iridati, tenuto conto anche della chiusura del 2025.

Ieri c’è stata una reazione della Ducati. Alex Marquez, in particolare, ha messo in mostra un passo gara notevolissimo e fatto la differenza anche sul giro secco. Lo stesso Fabio Di Giannantonio ha impressionato. Discorso diverso per Marc Marquez e Francesco Bagnaia che dovranno salire di colpi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 2 a partire dalle 10:10, che precederanno le qualifiche (10:50). La Sprint Race andrà in scena dalle 15:00 (12 giri). Buon divertimento!