LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentino

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli. Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si incontrano per la prima volta sulla terra rossa madrilena. Il nativo di Firenze viene da una bella settimana dove è arrivato in finale all’ATP 500 di Monaco. Battendo in semifinale il beniamino di casa Zverev. Il classe 2002 è in forma e vuole dimostrarlo anche in questo torneo. Dall’altra parte della rete c’è un ostico argentino, che sulla terra rossa ha al momento mostrato le sue migliori prestazioni sul campo. Il numero 13 ATP parte favorito sulla carta. Il match è però tutto da vedere e potrebbe aprire a scenari interessanti.

Il tennista cresciuto a Roma dopo diverse settimane negative ha mostrato segnali di ripresa nel torneo tedesco. Soprattutto dal punto di vista del gioco. Fattore che sembrava lo avesse un po’ abbandonato. Il carattere e il temperamento non sono mai mancati. Queste sono qualità importanti dell’azzurro che in tutte le sue partite, a prescindere dal risultato e dalle condizioni, mette in risalto. Il tennis che ci ha fatto vedere però, non sembrava quello che Cobolli ci ha fatto vedere negli ultimi mesi e gli ha permesso di raggiungere il suo miglior ranking ATP (13esima posizione che occupa attualmente). Dunque questa competizione può essere un’importante punto di svolta per la stagione del portacolori del bel paese.

Il classe ’99 argentino gioca un tennis molto solido da fondo. È cresciuto allenandosi sulla terra rossa e non è un caso se i migliori risultati sono arrivati in questa superficie. Carabelli non è un giocatore facile da affrontare in questi tipi di campi. Il nativo di Buenos Aires è anche molto resistente e difficilmente regala punti, soprattutto se in giornata. Il livello di tennis complessivamente dovrebbe essere un pizzico inferiore paragonato a quello del classe 2002. Superficie e condizione sono però due fattori che in questo incontro possono risultare decisamente importanti per il risultato finale del match.

L’italiano deve difendere gli ottavi dello scorso anno. Dove perse in due set contro Nakashima. Sarà importante non salutare subito il torneo per rimanere il più vicino possibile alla prestigiosa ambizione della top 10. Traguardo che confermerebbe ulteriormente il periodo di successi del tennis del bel paese. Non si sa ancora con precisione se Cobolli ha smaltito o meno le fatiche patite in Germania. Se da un lato il torneo bavarese può avergli dato fiducia, dall’altro ci si può chiedere se non possa avergli portato via energie per affrontare questo importante Masters 1000. Giocandosi questi due tornei una settimana dietro l’altra.

Il vincitore di questa partita affronterà Tien o Vallejo. Il percorso verso i quarti non è proibitivo. Il tennista azzurro è nello stesso ipotetico ottavo di Medvedev, che sulla terra rossa non si è mai espresso nel suo vero potenziale. Se saprà cogliere l’opportunità il numero 13 ATP potrebbe raggiungere un importante piazzamento sulla terra rossa madrilena. Il match di secondo turno tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli sarà il quarto incontro sul Campo 4 a partire dalle ore 11. Non si svolgerà comunque prima delle 15:30. Sarà preceduto da Samson-Bondar, Mensik-Damm e Nakashima-Blockx. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!