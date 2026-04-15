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Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streaming
Tutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in scena a Batumi (Georgia) da domenica 19 a domenica 26 aprile. La rassegna continentale assegnerà nel complesso sedici titoli, senza considerare le medaglie di specialità per i singoli esercizi di strappo e slancio.
Iscrizioni alla mano sono 10 gli atleti azzurri attesi in pedana, nonostante diverse defezioni importanti soprattutto nel settore maschile. Saranno infatti solamente Sergio Massidda (65 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg) gli uomini italiani in gara, mentre in campo femminile vedremo in azione Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (58 kg), Martina Chiacchio (63 kg), Chiara Piccinno (63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e la giovanissima Sara Dal Bò (86 kg).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti dei gruppi A, il palinsesto tv e streaming degli Europei di sollevamento pesi 2026. Tutte le gare della rassegna continentale saranno visibili in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Weightlifting House TV, mentre ad oggi non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.
CALENDARIO EUROPEI SOLLEVAMENTO PESI 2026
Domenica 19 aprile
14.00 48 kg femminile
17.00 53 kg femminile
Lunedì 20 aprile
10.00 60 kg maschile
13.00 65 kg maschile
16.00 58 kg femminile
Martedì 21 aprile
14.00 63 kg femminile
17.00 71 kg maschile
Mercoledì 22 aprile
14.00 69 kg femminile
17.00 79 kg maschile
Giovedì 23 aprile
14.00 88 kg maschile
17.00 77 kg femminile
Venerdì 24 aprile
14.00 94 kg maschile
17.00 86 kg femminile
Sabato 25 aprile
17.00 110 kg maschile
Domenica 26 aprile
11.00 +86 kg femminile
14.00 +110 kg maschile
PROGRAMMA EUROPEI SOLLEVAMENTO PESI 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Weightlifting House TV.