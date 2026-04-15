Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streaming

Tutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in scena a Batumi (Georgia) da domenica 19 a domenica 26 aprile. La rassegna continentale assegnerà nel complesso sedici titoli, senza considerare le medaglie di specialità per i singoli esercizi di strappo e slancio.

Iscrizioni alla mano sono 10 gli atleti azzurri attesi in pedana, nonostante diverse defezioni importanti soprattutto nel settore maschile. Saranno infatti solamente Sergio Massidda (65 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg) gli uomini italiani in gara, mentre in campo femminile vedremo in azione Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (58 kg), Martina Chiacchio (63 kg), Chiara Piccinno (63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e la giovanissima Sara Dal Bò (86 kg).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti dei gruppi A, il palinsesto tv e streaming degli Europei di sollevamento pesi 2026. Tutte le gare della rassegna continentale saranno visibili in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Weightlifting House TV, mentre ad oggi non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.

CALENDARIO EUROPEI SOLLEVAMENTO PESI 2026

Domenica 19 aprile

14.00 48 kg femminile

17.00 53 kg femminile

Lunedì 20 aprile

10.00 60 kg maschile

13.00 65 kg maschile

16.00 58 kg femminile

Martedì 21 aprile

14.00 63 kg femminile

17.00 71 kg maschile

Mercoledì 22 aprile

14.00 69 kg femminile

17.00 79 kg maschile

Giovedì 23 aprile

14.00 88 kg maschile

17.00 77 kg femminile

Venerdì 24 aprile

14.00 94 kg maschile

17.00 86 kg femminile

Sabato 25 aprile

17.00 110 kg maschile

Domenica 26 aprile

11.00 +86 kg femminile

14.00 +110 kg maschile

PROGRAMMA EUROPEI SOLLEVAMENTO PESI 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Weightlifting House TV.