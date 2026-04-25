LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: partita equilibrata contro l’americana

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste, valido per i sedicesimi di finale del WTA di Madrid, torneo Masters 1000 che si gioca in combine con il circuito maschile. L’azzurra sta cercando di riprendersi dopo un periodo non perfetto e parte favorita contro l’americana.

La nostra tennista toscana ha superato il secondo turno della competizione battendo la tedesca Laura Siegmund per 2-1, rimontando il match dopo aver perso il primo parziale. Paolini è riuscita a reagire e ha portato a casa un match che rischiava di terminare come ne stanno terminando troppi nell’ultimo periodo.

Per quanto riguarda Baptiste, che ha saltato come Paolini il primo turno grazie al bye, ha raggiunto il terzo turno del WTA di Madrid eliminando agilmente la spagnola Kaitlin Quevedo per 2-0 e punta a sorprendere la nostra italiana. La tennista vincitrice di questo incontro sfiderà una tra Bencic e Schnaider agli ottavi di finale.

Il match tra Paolini e Baptsiste sarà il quarto a partire dalle 11.00 sul terzo campo. Il programma inizierà con la sfida tra il russo Khachanov e l’australiano Walton, seguiti dalla canadese Fernandez e la statunitense Jovic. A precedere la partita della nostra top ten, ci saranno il lituano Gaubas e Auger-Aliassime. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!