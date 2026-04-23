Sollevamento pesi, Cristiano Ficco bronzo di slancio e a ridosso del podio europeo nei -88 kg

Cristiano Ficco risolleva la spedizione azzurra dopo un paio di giornate prive di acuti e regala all’Italia la sesta medaglia dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Batumi. Nel day-5 della rassegna continentale il friulano si è classificato terzo nell’esercizio di slancio dei -88 kg (categoria non olimpica) centrando quindi una medaglia di specialità ma restando fuori dal podio assoluto.

Ficco ha disputato una gara impeccabile, con sei alzate valide consecutive e nessun nullo, rilanciandosi finalmente ad un buon livello dopo i tanti problemi fisici che hanno rallentato la sua crescita negli ultimi anni. Il friulano classe 2002, sesto nello strappo con 161 kg (in precedenza aveva sollevato 153 e 158 kg), ha dato vita ad una splendida progressione nel clean and jerk con una serie perfetta da 187, 193 ed infine 197 kg che lo ha proiettato sul podio di specialità.

Il 25enne nativo di San Vito al Tagliamento ha terminato in terza posizione il segmento di slancio, non riuscendo però a colmare tutto il gap che aveva accumulato in precedenza dalla zona podio per quanto riguarda il concorso generale. L’azzurro si è attestato al quinto posto con 358 kg di totale (gli stessi del quarto classificato, il georgiano Manuchar Gogokhia), distante tre lunghezze dal bronzo del bosniaco Andranik Karapetyan (361 kg).

Davanti a tutti si è collocato il moldavo Marin Robu, che ha trionfato con 373 kg di totale siglando anche il nuovo record continentale di strappo a quota 173 kg, mentre l’argento è andato al georgiano Zurab Mshkhaladze con 363 kg (oro di slancio con 200 kg).