Sollevamento pesi, Noemi Filippazzo argento di strappo nei 58 kg agli Europei. Domina l’ucraina Konotop

Dopo il bronzo dolceamaro nello slancio di Sergio Massidda (fuori gara con tre nulli di strappo) nei 65 kg, arriva un’altra medaglia di specialità per l’Italia in questa seconda giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. Sulla pedana georgiana di Batumi è andato in scena infatti il gruppo A della categoria 58 kg con protagonista l’azzurra Noemi Filippazzo.

La 31enne siciliana si è aggiudicata una preziosa medaglia d’argento nell’esercizio di strappo grazie ai 94 kg sollevati in terza prova (dopo un’alzata valida a 90 ed un nullo a 94), per poi scivolare purtroppo in quarta posizione nel concorso generale con 204 kg di totale a causa di uno slancio da 110 kg (sesto posto nel singolo esercizio) che l’ha estromessa dal podio continentale.

Esperienza comunque positiva per Filippazzo, seppur in una categoria non olimpica che ha visto il dominio assoluto della quotata ucraina Kamila Konotop, autrice di una tripletta devastante con 100 kg di strappo e 121 di slancio per un totale di 221 kg. Argento all’armena Aleksandra Grigoryan con 210 kg, mentre è terza la russa Olga Te con 209 kg.