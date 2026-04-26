Sollevamento pesi: Emily Campbell trionfa nella categoria +89 kg agli Europei, che lotta con Koanda!

Gara da outstanding per Emily Campbell. La pesista britannica ha infatti vinto la prova riservata alla categoria +89 kg femminile, evento facente parte del programma dell’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di sollevamento pesi, rassegna in scena sulla pedana di Batumi, in Georgia. Prestazione davvero eccezionale per l’atleta d’oltremanica, concretizzata grazie ad una prodigiosa performance nello slancio.

In occasione dello strappo infatti ad avere la meglio è stata la norvegese Solfrid Koanda, la quale ha eseguito una progressione partita da 117 kg e proseguita con 119 kg fino a non mandare a buon fine il tentativo di 125 kg. In scia è rimasta anche la georgiana Anastasiia Hotfrid, seconda con 118 kg, una misura in più rispetto a Campbell, terza con 117 kg.

Poi, nello slancio, la norvegese e la britannica hanno dato vita ad un avvincente vìs-a-vìs, in cui a spuntarla è stata appunto la pesista originaria di Nottingham. In prima battuta Koanda ha inaugurato il secondo segmento con 148 kg, aumentando poi a 152 kg e 156 kg per un totale di 275 kg.

Campbell non ha però sentito la pressione, alzando l’asticella prima con 151 kg, poi con 155 kg segnando in ultimo il nuovo record del mondo al terzo tentativo di 159 kg, con cui ha portato la misura totale a 276 kg. A distanza siderale si è invece attestata sul gradino più basso del podio Hotfrid, terza con 262 kg (118 kg+144 kg). Ricordiamo che in questa gara non era presente alcuna rappresentante della Nazionale italiana.