Sollevamento pesi, Miserendino non esegue lo slancio agli Europei. Nella categoria -69 kg vince Valodzka

Una prova a metà per Giulia Misrendino. L’azzurra ha infatti ottenuto la decima posizione nel primo segmento in occasione della gara riservata alla categoria -69 kg femminile, evento valido per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi in fase di svolgimento a Batumi (Georgia), eseguendo di fatto solo lo strappo.

Nello specifico l’azzurra ha in prima battuta tirato su 95 kg, per poi progredire a 100 kg fallendo l’ultimo tentativo di 104 kg. Successivamente la nostra portacolori non è salita in pedana per la prova di slancio, uscendo come da regolamento fuori gara, destino speculare a quello dell’iberica Garoa Martinez, out a causa di tre nulli nello strappo.

A vincere la medaglia d’oro è stata invece la neutrale Siuzanna Valodzka, la quale ha raggiunto quota 237 kg (198 kg+129 kg) facendo la differenza nello slancio. Al secondo posto si è piazzata la connazionale Zarina Gusalova con 232 kg complessivi (105 kg+127 kg) regolando di una sola misura la tedesca Lisa Marie Schweizer, terza con 231 kg (109 kg+127 kg) aggiudicandosi il metallo più pregiato nello slancio.

La quarta giornata di gare proseguirò con la prova riservata alla categoria 79 kg uomini, dove non è prevista la presenza di nessun rappresentante della compagine tricolore.