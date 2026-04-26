Sollevamento pesi, Varazdat Lalayan domina e fa tripletta nei +110 kg agli Europei

Va ufficialmente in archivio anche l’ultima gara della giornata conclusiva dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale andato in scena sulla pedana georgiana di Batumi. La chiusura della rassegna continentale era riservata al gruppo A dei +110 kg uomini, che ha visto il dominio assoluto dell’armeno Varazdat Lalayan.

Il campione mondiale in carica dei pesi massimi (categoria che vedremo anche ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028) ha centrato il terzo titolo europeo consecutivo dopo le vittorie ottenute nel biennio 2024-2025, confermando il suo status di grande favorito ed imponendosi anche in entrambe le classifiche di specialità per una tripletta d’oro perfetta.

Il 26enne armeno, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 (dietro solamente all’icona georgiana Lasha Talakhadze), ha disputato un buona sostanza una gara a parte rispetto al resto della concorrenza odierna totalizzando 451 kg grazie ad uno strappo da 210 kg (rinunciando alla terza prova) e ad uno slancio da 241 kg (fallendo i due tentativi da 253 kg che gli avrebbero regalato i nuovi primati europei di specialità e di totale).

Seconda posizione a distanza siderale con 425 kg per il russo Daniil Vagaitsev, che si è aggiudicato anche due argenti di specialità (192+233), mentre il terzo posto sul podio è stato occupato dal suo connazionale Timur Naniev con 418 kg.