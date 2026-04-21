Sollevamento pesi, Chiacchio e Piccinno fuori dal podio nei 63 kg agli Europei

Va in archivio senza medaglie per l’Italia la terza giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Batumi. Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, uniche due azzurre impegnate oggi sulla pedana georgiana, sono rimaste infatti fuori dal podio nel gruppo A della categoria -63 kg.

Buona prestazione e quarto posto nell’esercizio di strappo per la 25enne palermitana Chiacchio, che ha sollevato in prima prova 97 kg fallendo poi i due tentativi successivi a 99 e 101 kg che le avrebbero consentito (in caso di esito positivo) di conquistare una medaglia e forse addirittura l’oro di specialità, vinto a conti fatti dalla francese Maelyn Michel con 100 kg.

Purtroppo la siciliana è poi finita fuori gara con tre nulli di slancio fallendo due prove a 115 e l’ultima a 116 kg, mentre la connazionale Piccinno non è andata oltre il nono posto assoluto con 206 kg di totale (93 di strappo e 113 di slancio).

Successo in rimonta dopo aver chiuso in nona piazza l’esercizio di strappo per l’esperta britannica Sarah Davies, che ha ribaltato la situazione conquistando il secondo titolo continentale di fila con 219 kg complessivi grazie all’ultima alzata da 125 kg di clean and jerk superando le bielorusse Alina Shchapanava (218) e Dziyana Maiseyevich (217 kg).