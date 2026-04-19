Capolavoro Giulia Imperio! Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nei -48 kg

Si aprono nel segno marcatissimo dell’Italia i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, competizione da oggi in scena sulla pedana di Batumi, in Georgia. Giulia Imperio ha infatti vinto nettamente nella categoria non olimpica -48 kg, dettando legge in entrambi i segmenti.

Non un inizio facile per l’azzurra che, nello strappo, ha commesso due errori nelle prime due uscite, dove aveva provato a tirare su 77 kg. Poi, spalle al muro, la nostra portacolori ha aumentato il carico di una unità, eseguendo l’alzata valida di 78 kg, la migliore del lotto e di una lunghezza superiore alle dirette avversarie Katerina Malaschuck, Boyana Kostadinova e Ezgi Klic, tutte fermatesi a quota 77 kg.

Pulitissimo invece lo slancio, dove la pugliese ha prima alzato 93 kg, per poi progredire a 96 kg e 98 kg per 176 kg totali, quattro in più della già citata ucraina Malaschuck, poi seconda con 172 kg (77 kg+95 kg) trovando la terza misura di specialità. Al terzo posto si è invece attestata la bulgara Kostadinova con 169 kg (77 kg+92 kg), totale uguale alla turca Klic, quarta con la somma di 77 kg e 92 kg.

Da citare poi l’argento di slancio dell’altra anatolica, ovvero Gamze Altun, abile a sollevare 97 kg che, con i 70 kg di slancio, l’hanno spunta fino a 167 kg totali. A breve, precisamente alle ore 17:00, comincerà la prima gara di categoria olimpica, quella riservata ai -53 kg femminile, dove sarà della partita Celine Delia.