Softball, sabato in scioltezza per Bollate, Forlì e Saronno in Serie A1

Termina con tante certezze e poche sorprese il sabato valido per l’ultimo turno del girone di andata Serie A1 di softball. In occasione della giornata andata in archivio si sono distinte infatti le squadre più in auge come Bollate, Forlì e Saronno, le quali hanno proseguito il loro cammino in classifica.

La Quick Mill nello specifico ha mantenuto saldamente il comando delle operazioni battendo Macerata in entrambe le gare rispettivamente per 0-7 e 0-6. Tutto facile anche per la Italposa Forlì che, nello specifico, ha vinto su Collecchio per o-6 e 1-7.

Sorride anche la MFK Saronno, corsara in casa del Pianoro per 10-0 e 7-0. Da menzionare infine anche il pareggio tra Caronno e Rovigo, con le venete abili ad avere la meglio in gara-1 per 2-0 salvo poi cedere il passo per 1-0 in quella successiva.

La Serie A1 tornerà domani, domenica 24 maggio. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 23 MAGGIO