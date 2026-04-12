Softball: New Bollate, domenica al top su Rovigo in Serie A1

In archivio la terza giornata di Serie A1 di softball con il confronto tra Lacomes New Bollate e Itas Mutua Rovigo. Per la verità, va detto che la squadra neopromossa è semplicemente più forte in questa domenica, con due partite finite per manifesta e con punteggi veramente larghi.

Gara-1, in realtà, rimane in buon equilibrio fino alla terza ripresa, e anzi è Rovigo ad andare avanti per prima con doppio di Borracelli. Si tratta però dell’unico punto subito dalla lanciatrice Alessandra Biffi, mentre ne subisce due Valeria Munaretto, un triplo di Kortokrax e un singolo di Campioni. Nella quarta ripresa entrano nove punti per Bollate, compresi un Grande Slam di Kortokrax e un fuoricampo da tre punti di Biffi: 11-1.

Gara-2 non ha mai storia, con l’attacco di Bollate completamente protagonista (e Silva da lanciatrice vincente). Stavolta non c’è nessun fuoricampo, ma entra un tennistico 15-0 con 10 valide e le due Colino, Giorgia e Giulia, che recitano da grandi protagoniste lungo i tre soli inning resisi necessari.

Si va dunque delineando una classifica nella quale, dopo tre giornate, la prima posizione spetta alla Quick Mill Bollate con Forlì a inseguire e la coppia Caronno-Pianoro a tenersi a distanza di sicurezza. Chi deve recuperare è Saronno, nel gruppone a 2-4.

CLASSIFICA SERIE A1 SOFTBALL

1 Quick Mill Bollate 1.000 (6-0)

2 Forlì .833 (5-1)

3 Caronno, Pianoro .667 (4-2)

5 Collecchio, Macerata, Lacomes New Bollate, Rovigo e Saronno .333 (2-4)

10 Thunders Castellana .167 (1-5)