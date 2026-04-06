Softball: Bollate, derby a Pasquetta. Quick Mill vincente

Anomalo derby di Pasquetta per la città di Bollate. Quick Mill e Lacomes, Bollate Softball 1969 e New Bollate, si affrontano per un doppio confronto di lunedì mattina che mette anche di fronte una delle società storiche del softball tricolore e la neopromossa che, di tanto in tanto, si affaccia alla serie superiore.

In gara-1 è il Lacomes a partire bene, con un doppio-punto di Kortokrax che spedisce a segno Giorgia Colino per l’1-0 e poi con una volata di sacrificio di Lopez che vale lo 0-2 firmato Giulia Colino. Tutto però si ribalta nel terzo inning, con sacrificio di Bigatton per il punto di Modrego Lopez e, subito dopo, due solo homer di Elisa Cecchetti e di Zayas Perez per il 3-2.

Elisa Cecchetti tira fuori un secondo home run nella quinta ripresa, e questo vale il 4-2, ma Giulia Colino con un singolo (corre a casa Perricelli) e Kortokrax con un doppio (che spinge a casa Giorgia Colino) riportano tutto in parità: 4-4. Decisivo a quel punto il sesto inning a favore della Quick Mill, con fuoricampo da 2 punti di Costa, base su ball a basi piene concessa a Zayas Perez, infine singolo di Slaba da due punti per il 9-4. Il definitivo 10-4 è di Modrego Lopez con singolo a sinistra che manda a segno Costa. Lanciatrice vincente Laura Bigatton (5 inning e poco più, Irene Costa clorser) contro Alessandra Biffi e Emma Stefania Silva (rilievo e lanciatrice perdente).

In gara-2 salgono sul monte da una parte Nicola Simpson e dall’altra Lindsay Lopez. E le due, per larghissima misura, riescono a misurarsi in una sfida di altissimo livello. A segnare per primo è ancora il Lacomes, che riempie le basi e poi trovail primo punto con Giorgia Colino tramite un errore difensivo della Quick Mill. Di nuovo tocca al club più titolato rientrare, cosa che avviene nella sesta ripresa: con le basi piene Zayas Perez tira fuori il doppio da due punti del vantaggio (2-1), poi è Simpson a tirare il singolo del 3-1 con la fattiva collaborazione proprio di Zayas Perez. Si tratta del momento vincente per la Quick Mill.

CLASSIFICA

1 Quick Mill Bollate, Forlì, Pianoro 1.000

4 Caronno, Rovigo .500 (2 partite in meno)

6 Collecchio, Castellana, Macerata, Saronno .250

10 Lacomes New Bollate .000