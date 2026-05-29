Softball: prima sconfitta per la Quick Mill Bollate in Serie A1. La Newcomes vince il derby

Arriva la prima sconfitta per la capolista nel Campionato valido per la Serie A1 2026 di softball. La Quick Mill Bollate ha perso infatti la gara-1 nel derby contro la Lacomes New Bollate, cedendo il passo con il punteggio di 14-6.

Si è tratto di un K.O maturato negli ultimi due inning della disputa quando, sotto di 6-4, la seconda squadra bollatese ha marcato ben sei punti nel sesto inning, complice uno strabiliante fuoricampo firmato da Alessandra Biffi.

La Newcomes ha poi chiuso definitivamente i giochi nella settima ripresa, aumentando il parziale di quattro unità con un altro homers, stavolta siglato da Kortokrax Kamryn Jo (tre punti) ed un altro ancora di Alida Campioni, segnando complessivamente undici valide contro le dieci delle avversarie.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A1 di softball: