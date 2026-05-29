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Softball

Softball: prima sconfitta per la Quick Mill Bollate in Serie A1. La Newcomes vince il derby

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Bollate FIBS

Arriva la prima sconfitta per la capolista nel Campionato valido per la Serie A1 2026 di softball. La Quick Mill Bollate ha perso infatti la gara-1 nel derby contro la Lacomes New Bollate, cedendo il passo con il punteggio di 14-6. 

Si è tratto di un K.O maturato negli ultimi due inning della disputa quando, sotto di 6-4, la seconda squadra bollatese ha marcato ben sei punti nel sesto inning, complice uno strabiliante fuoricampo firmato da Alessandra Biffi. 

La Newcomes ha poi chiuso definitivamente i giochi nella settima ripresa, aumentando il parziale di quattro unità con un altro homers, stavolta siglato da Kortokrax Kamryn Jo (tre punti) ed un altro ancora di Alida Campioni, segnando complessivamente undici valide contro le dieci delle avversarie.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A1 di softball: 

# Squadra W L T PCT GB
1

BOL
QUICK MILL BOLLATE

 20 1 0 .952 0
2

FOR
Italposa FORLI’

 13 5 0 .722 5.5
3

SAR
MKF Saronno

 12 6 0 .667 6.5
4

PIA
MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO

 11 7 0 .611 7.5
5

NBO
LACOMES NEW BOLLATE

 11 8 0 .579 8
6

CAR
RHEAVENDORS CARONNO

 9 9 0 .500 9.5
7

DRA
THUNDERS

 7 11 0 .389 11.5
8

ROV
ITAS MUTUA ROVIGO

 5 13 0 .278 13.5
9

MAC
ASD MACERATA SOFTBALL

 3 17 0 .150 16.5
10
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COL
BERTAZZONI COLLECCHIO SOFTBALL

 2 16 0 .111 16.5
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