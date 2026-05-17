Softball: la Lacomes New Bollate batte Pianoro nella domenica di Serie A1

Domenica positiva per la Lacomes New Bollate, squadra che ha vinto per 2-0 la Serie contro le Mia Office Pianoro nel turno valido per la Serie A1 2026 di softball, posizionandosi così al quinto posto della classifica provvisoria.

In gara-1 le emiliane si sono imposte con il cospicuo risultato di 9-15, maturato grazie a due big inning da sette punti. In gara-2 la seconda squadra di Bollate ha avuto invece la meglio per 0-7, segnando per l’occasione nove valide contro le due siglate dalle Mia Office Blue.

In classifica le detentrici del titolo, ovvero le ragazze della Quick Mill Bollate, comandano le operazioni con sedici vittorie su sedici. Segue l’Italposa Forlì, seconda appaiata proprio a Pianoro con il contingente di 11/5. Al quarto posto c’è invece Saronno con 10-6.

La Serie A tornerà la prossima settimana. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 17 MAGGIO