Sinner ritrova Auger-Aliassime: precedenti favorevoli, ma due ricordi da brividi sulla terra rossa…

Settima sfida all’orizzonte tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Domani, sulla terra rossa di Montecarlo, i due si confronteranno e in palio ci sarà l’accesso alle semifinali del Masters1000 del Principato. Jannik ha dovuto faticare più del previsto per battere il ceco Tomas Machac, cedendo il secondo set e imponendosi con lo score di 6-1 6-7 (3) 6-3.

L’altoatesino ha risentito di un calo fisico evidente, frutto dei tanti impegni nelle ultime settimane, ricordando le vittorie in serie tra Indian Wells e a Miami. Auger-Aliassime, invece, si è potuto preparare in maniera migliore per questo evento e ha usufruito anche del ritiro nel secondo parziale del norvegese Casper Ruud, non sprecando troppe energie.

Dando uno sguardo ai precedenti, Jannik guida 4-2, avendo vinto le ultime quattro sfide andate in scena, ovvero a Cincinnnati, US Open, Masters1000 di Parigi e ATP Finals nel 2025. Successi che hanno ribaltato lo storico che inizialmente vedeva il pusterese indietro 2-0, viste le affermazioni del nordamericano a Madrid e Cincinnati nel 2022.

Se si limita il discorso alla terra rossa, però, c’è appunto la partita nella capitale spagnola di quattro anni fa, in un contesto molto particolare e diverso dal Principato. Oltre a quel confronto, c’è da considerare un altro brutto ricordo legato alla Caja Magica. I due, infatti, avrebbero dovuto affrontarsi nei quarti del 2024, ma la partita non si tenne.

Sinner, infatti, decise di ritirarsi prima del confronto per problemi all’anca che poi lo portarono anche a saltare a malincuore il torneo di Roma. Una fase non semplice per l’azzurro, in cuor suo provato anche dalla vicenda “Clostebol” che poi emerse nell’estate di due anni fa.

PRECEDENTI SINNER-AUGER ALIASSIME (4-2)

ATP Finals 2025 Round Robin 7-5, 6-1 Sinner

Parigi-Bercy 2025 Finale 6-4, 7-6(4) Sinner

US Open 2025 Semifinale 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 Sinner

Cincinnati 2025 Quarti 6-0, 6-2 Sinner

Madrid 2024 Quarti Ritiro Sinner Auger-Aliassime (walkover)

Cincinnati 2022 Ottavi 2-6, 7-6(1), 6-1 Auger-Aliassime

Madrid 2022 Ottavi 6-1, 6-2 Auger-Aliassime